Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olaylı derbi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından PFDK'ya sevk edilen Robin van Persie, Dusko Tosic ve Şenol Güneş hakkındaki kararlar açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda olaylı geçen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından siyah beyazlılardan teknik direktör Şenol Güneş, kırmızı kart gören Dusko Tosic ve yönetici Metin Albayrak dışında, Fenerbahçe'den ise Robin Van Persie PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'nın kararları şu şekilde;

BEŞİKTAŞ'A 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI

Beşiktaş, "saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle 1 maç kendi sahasında seyircisiz oynama ve 30 bin TL para cezası verildi.

TOSİC'E 4 MAÇ MEN CEZASI

Dusko Tosic, "kural dışı hareketi", "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "kırmızı kart görmesine rağmen akredite alana girmesi" nedeniyle 4 maç men ve 71 bin TL para cezası verildi.



GÜNEŞ'E 1 MAÇ SOYUNMA ODASINA GİRİŞ YASAĞI

Şenol Güneş, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 maç soyunma odasına giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası verildi.

ALBAYRAK'A 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ

Metin Albayrak'a, "hakem soyunma odası koridorlarındaki saldırısı ve hakaretleri" nedeniyle 4 ay 15 gün ay hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası verildi.

VAN PERSİE 3 MAÇ CEZA ALDI

Robin van Persie, rakip seyircilere "hakareti" nedeniyle 3 maç ve 19.500 bin TL para cezası aldı.



KASIMPAŞA HÜKMEN MAĞLUP!

Öte yandan PFDK, Galatasaray Yöneticisi Levent Nazifoğlu'na ceza vermezken, Kasımpaşa-Adanaspor maçında 18 kişilik kadrosunda 7 Milli takım uygunluğu bulunmayan Kasımpaşa'yı 3-0 hükmen mağlup ilan etti.

TFF'den cezalarla ilgili yapılan açıklamada;

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç sonrası rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, ihraç edilmesine rağmen oyun alanının çevresinde yer almasından dolayı takdiren 45.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Cezaların birleştirilmesi suretiyle BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu DUSKO TOSIC'in, toplam 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 71.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi METİN ALBAYRAK'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakem soyunma odası koridorlarında hakareti ve saldırıya teşebbüsü nedeniyle takdiren 4 AY 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 05.02.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği) Karar verilmiştir" denildi.

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarınca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oybirliği)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ROBİN VAN PERSIE'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) ile karar verilmiştir" denildi.