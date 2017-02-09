Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Borussia Dortmund ile Tottenham arasında oynanan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçtaki bir pozisyon hakkında yorum yaptı.

GAF YAPTI

Namoğlu, maçı Cüneyt Çakır'ın yönettiğinin farkında olmayarak, "Bunun benzerinde Cüneyt vardı. Beyazlı oyuncu, sarılı oyuncunun kafa vuracağını görüyor. Buna rağmen ayağını kaldırıp dokunuyor, direkt kırmızı kart! Hakem hata yapmış. Neden kırmızı kart, çünkü beyazlı oyuncuyu direkt görüyor. Sağlığını tehlikeye atıyor. Görerek yapıyor. Direkt atış kullanılmalı. Arkadan yapılan da görmeden olduğu için sarı kart, burada beyazlı oyuncu sarılı oyuncuyu görüyor ve bundan dolayı kast unsurundan ötürü kırmızı kart." yorumunu yaptı.

Dortmund ile Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi 3. Tur maçında Dortmund, Tottenham'ı 3-0 mağlup etti. Cüneyt Çakır, 35. dakikadaki bu pozisyonda Tom Carroll'a sarı kart göstermişti.