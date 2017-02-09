Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Dick Advocaat yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan hücum defans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.