Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolda liglerin ikinci yarısıyla birlikte şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor.

KPMG Futbol Benchmark ekibi, yeşil sahada kıran kırana bir mücadele içerisindeki futbol kulüplerinin, borsadaki rekabetini inceledi. Avrupa'nın önde gelen yedi futbol ülkesindeki takımların borsadaki performansı mercek altına alındı.

Araştırmaya göre borsada büyük bir çıkış yakalayan Trabzonspor yüzde 123,6'lık büyümeyle ilk sırayı aldı. Bordo-mavililerin bu büyümesinde yeni yapılan stadının etkili olduğu düşünülüyor.

Trabzonspor'u geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan Beşiktaş takip etti. Siyah-beyazlıların hisseleri yüzde 85,2 arttı.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray da 82.8'lik artışla üçüncü basamakta kendisine yer buldu. Fenerbahçe'nin hisseleri ise yüzde 4,8 arttı.

Verilere göre sahada başarılı olan borsada da değerini yükseltiyor. İtalya Ligi'nde üst üste beşinci şampiyonluk kupasını kazanan Juventus, değerini de yüzde 15,8 artırdı. Yeni stadına taşınan ve Çin ortaklarıyla güçlenen Fransız ekibi Olympique Lyon'un değeri yüzde 44,8 arttı.

Alman temsilcisi Borussia Dortmund da ligde ikinci olmasına rağmen Alman Ligi'nde imzalanan yeni yayın geliri anlaşmasıyla birlikte borsada yüzde 31,1 değer kazandı. Bu noktada istisna olarak Benfica ön plana çıktı. Portekiz Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Benfica kupayı kaldırmasına rağmen yüzde 5,8 değer kaybetti.