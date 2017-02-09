Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune, Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Hernanes'i renklerine bağladı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, iki kulübün, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaştığı belirtildi. Hebei China Fortune'un, Hernanes'in bonservisi için 8 milyon Euro ödeyeceği ifade edildi. Çin kulübünün, Hernanes'in sözleşmesinde yer alan koşulları sağlaması durumunda 2 milyon Euro daha ödeme yapacağı paylaşıldı.

Geçen sezon Juventus'ta lig ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan Hernanes, Brezilya Milli Takımı formasıyla 27 maça çıktı.

Kadrosunda Gervinho, Stephane Mbia, Ezequiel Lavezzi gibi Avrupa'nın önemli takımlarında oynamış isimleri barındıran Hebei China Fortune, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Ersan Adem Gülüm'ün bonservisini de elinde tutuyor.

Hernanes'ten önce Oscar, Carlos Tevez, Axel Witsel, Pato gibi ünlü futbolcular da 2017'de Çin kulüplerinin yolunu tutmuştu.