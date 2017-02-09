Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayı transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş, Ryan Babel, Matej Mitrovic, Ersan Gülüm ve Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.

Bu isimlerden Babel, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Hollandalı futbolcusu oldu.

1966-67 sezonundan itibaren kadrosua yabancı futbolcular katmaya başlayan siyah-beyazlılar, bugüne kadar 40'a yakın ülkeden 130'a kadar transfer gerçekleştirdi.

İzlanda, Peru, Tunus, Ukrayna ve Kanada gibi farklı ülkelerin futbolcuları Beşiktaş'a formasını giyerken, Hollandalı oyuncuların yolu siyah-beyazlılarla kesişmemişti.

Macar Tibor Szalay ve Joe Erwin Kuzman, Beşiktaş tarihinin ilk yabancı oyuncuları olarak tarihe geçerken, Ryan Babel de siyah-beyazlıların ilk Hollandalılısı olarak tarihdeki yerini aldı