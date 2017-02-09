Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arda Turan'ın 5 Şubat'ta doğan Neymar'ın 8 Şubat'ta yapılan doğum günü partisine katılmayıp Londra'ya gitmesi İspanyol basının gündemine bomba gibi düştü.

COSTA'NIN YANINA GİTTİ

Milli futbolcunun Luis Enrique'den 1,5 günlük izin isteyerek Londra'ya gitmesi ve burada Atletico Madrid'den eski takım arkadaşı Diego Costa'yla bir araya gelmesi gündeme oturdu.

Arda'nın Neymar'ın doğum gününe katılmaması Londra'ya gitmesi şaşkınlıkla karşılandı.

Arda Turan sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına 'Sonsuza kadar kardeşim' yazmıştı.

Bazı İngiliz gazeteleri Arda'nın Londra ziyaretinin ardından Diego Costa'nın 2015 yılında yayımlanan röportajını hatırlattı.

Costa o röportajda Arda Turan'ı Chelsea'ye katılmaya ikna etmeye çalıştıklarını söylemişti.