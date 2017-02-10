Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in lideri Beşiktaş 20. haftanın açılış maçında Kardemir Karabükspor’un konuğu olacak. Siyah-beyazlı takım Süper Lig'de oynadığı son 4 maçında galibiyet almıştı. Igor Tudor'un öğrencileri ise kendi sahasında oynadığı son iki maçta mağlup olmadı. Karabükspor Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? tarzı sorularınızı sizler için hazırladığımız "Karabükspor-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Karabük BJK maçı)" haberimizden cevaplayabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız "Karabükspor-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Karabük BJK maçı)" haberi...

Karabükspor-Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’ndaki müsabaka yarın saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı-grafikli ve spikerli anlatımı fanatik.com.tr'de olacak.

Süper Lig’de 20. hafta maçları öncesi Beşiktaş 44 puanla liderlik koltuğunda otururken, Kardemir Karabükspor ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Ligdeki son 4 maçını kazanan Beşiktaş, deplasmanda yaptığı 10 müsabakada 21 puan topladı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

Evindeki son maçta Galatasaray’ı mağlup eden Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki 10 karşılaşmada 20 puanı hanesine yazdırdı.

Tosic’in yerine Mitrovic

Siyah-beyazlı takımda kırmızı kart cezalısı Dusko Tosic’in yerine yeni transferlerden Matej Mitrovic’in savunmada yer alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan ve antrenmanlarına bireysel olarak devam eden Ömer Şişmanoğlu ise bu maçta da oynayamayacak.

Hutchinson ceza sınırında

Beşiktaş’ta sarı kart ceza sınırında bulunan tek isim Atiba Hutchinson. Üç sarı kartı bulunan Kanadalı futbolcu, Kardemir Karabükspor karşısında da kart görmesi halinde Akhisar Belediyespor maçında cezalı olacak. Siyah-beyazlılar, öğleden önce kara yoluyla Karabük’e gidecek ve son antrenmanını yaparak kampa girecek.

18. randevu

İki takım arasında geride kalan 17 lig maçından 10'unu Beşiktaş, 2'sini Kardemir Karabükspor kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 33 golüne, Kardemir Karabükspor 14 golle cevap verdi.

Karabük'teki maçlar

İki takım, müsabakanın oynanacağı Karabük'te daha önce 8 lig maçında karşılaştı. Karabük'teki maçlardan 5'ini Beşiktaş, 2'sini ev sahibi ekip kazandı, bir maç da berabere bitti. Beşiktaş, deplasman maçlarında 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor takımları arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1993-1994 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 4 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 2 - 1

1997-1998 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 5

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

1998-1999 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

2010-2011 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 4

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1

2011-2012 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 1

2012-2013 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 0 - 3

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 2

2013-2014 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 0 - 0

Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 0

2014-2015 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş 1 - 2

Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 2 - 1 (Ankara)

2016-2017 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3 - 1