Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor mücadelesine video-analizlerle hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Riekerink planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Başakşehir maçında sakatlanan Carole, Selçuk ve Sneijder'de sonra Eren Derdiyok'un da sakatlığı nedeniyle Kayseri maçında forma giyemeyeceğinin ortaya çıkmasıyla çift forvet ihtimali rafa kalktı. Podolski'nin en uçta sahaya çıkacağı Kayseri maçında tek soru işareti ise onun arkasında oynayacak isim konusunda. Riekerink, Josue ve Garry Rodrigues arasında tercih yapacak.