Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski kalaci antrenörü Taffarel ile birlikte kulüp efsaneleri arasında yer almanın çok değerli olduğunu vurgulayan Muslera, "Taffarel'den daha uzun süre G.Saray'da oynayacağımı hayal edemezdim. Hala her gün en kötü mesajlaşırız. O benim için bir baba veya büyük ağabey gibiydi" dedi. Süper Lig'deki kalecileri değerlendiren Uruguaylı oyuncu, Fenerbahçeli Volkan Demirel için, "Diğerlerine göre çok farklı. Sahada taraftar gibi. Yılbaşında Dubai'de karşılaştık. Eşlerimizle bir süre aynı masada oturup sohbet ettik" diye konuştu. Kaptan Selçuk İnan içinse Muslera, "O çok dürüst biri, haksız eleştirilerle baş etmek zorunda kalıyor" yorumunu yaptı.