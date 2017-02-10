Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 5 maçla devam edildi. Amway Center'de oynanan Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk olduğu Orlando Magic'i 112-111'le geçerek sezonun 19. galibiyetini aldı.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayan ve 26 dakika süre alan milli oyuncu İlyasova 16 sayı, 4 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla galibiyette önemli rol üstlendi. Dario Saric 24 sayı ve 8 ribaunt, Nik Stauskas 13, Sergio Rodriguez ise 12 sayıyla skora destek verdi.

Sezonun 35'inci mağlubiyetini alan Magic'de Evan Fournier 24 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Nikola Vucevic 21 sayı ve 11 ribaunt, Serge Ibaka ise 16 sayıyla oynadı.

- Westbrook galibiyeti getirdi

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, sezonun 16. mağlubiyetini deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 118-109 yenilerek aldı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 29 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle bu sezon 26. kez "triple-double" yaparken, takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Victor Oladipo 23 sayı ve 7 ribaunt, Steven Adams ise 20 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Cavaliers'ta Kyrie Irving 28 sayı, LeBron James 18 sayı, 5 ribaunt ve 7 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti.

- Uzatmalara giden maç Mavericks'in

Günün uzatmaya giden çekişmeli mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı ligin formda takımlarından Utah Jazz'ı 112-105'lik skorla geçti.

Sezonun 21. galibiyetini alan Mavericks'te Harrison Barnes 31 sayı, Dirk Nowitzki 20 sayı ve 7 ribaunt, Seth Curry 16 sayı, Wesley Matthews 15 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Jazz'da Gordon Hayward 36 sayı, Rudy Gobert 15 sayı ve 15 ribaunt, Joe Ingles ise 16 sayıyla mücadele etti.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 95-107

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 111-112

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 118-109

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 112-105

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 111-120