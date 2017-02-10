Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın 2. modülü tamamlandı. Masadaki bir isim çok sürprizdi...

Programda 3. günün ilk konuşmasını ''FC Barcelona Markasını Paraya Çevirmek'' başlığıyla, FC Barcelona'nın eski pazarlama direktörü Esteve Calzada yaptı. Daha sonra, Liverpool, Tottenham gibi Premier Lig kulüplerinde sportif direktörlük yapan Daniel Comolli, '' Sportif Direktörün Premier Lig Kulüplerindeki Rolü'' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumla eğitimin 2.modülü sona erdi. 25 katılımcının yer aldığı Sportif Direktörlük Sertifika Programı toplam 4 modülden oluşuyor. Programın kalan iki modülü ilerleyen günlerde yapılacak.

EMRE BELÖZOĞLU SÜRPRİZİ

TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlanan sertifika programında katılımcılar arasında Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nun olması dikkat çekti.

Sportif direktörlük görevi için özellikle Fenerbahçe ile adı anılan Emre Belözoğlu'nun bu konuda sertifika programına katılması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

"HOCA SAĞOLSUN BENİ İÇİN KONTENJAN AÇTI"

Emre Belözoğlu, Fanatik Gazetesi'ne verdiği röportajda konu ile ilgili, "Bence birçok takım Başakşehir'in yapısını, hiyerarşisini, sistemini iyice incelemesi lazım. Birçok Avrupa kulübünde olmayanı burada gördüm. Devre arası kampında sportif direktörlük programında Fatih hoca beni konuşmacı olarak davet etti. Konuşmadan sonra ben de katılmak istedim. Hoca sağolsun, bir kontenjan açtı. Ben de katıldım. 3 günlük bir sertifika programına dahil oldum ve orada bir kez daha saha içindeki Emre'den çıkıp, dışarıdaki bir yöneticinin açısından baktım. Kendi kulübümle, idari işlerimizden sorumlu Mustafa Eröğüt'le bir kez daha gurur duydum orada. Bu takımın yöneticileri ve hocasında yönetsel kabiliyet üst düzeyde." diye konuştu.