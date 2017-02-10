Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni kaptanı Moussa Sow olacak! Senegalli yıldız 2011-12'de başlayan Fenerbahçe macerasına efsane goller sığdırdı. Ancak onu bu kadar özel kılan sadece futbolu, jeneriklik gol vuruşları değildi elbette. Geçen sezon Fenerbahçe'ye 17 milyon Euro kazandırarak Al Ahli'nin yolunu tutan Sow, sarı-lacivertlilerden hiç kopmadı.

Geri dönmek için fırsat kolladı ve kulübü onu çağırdığında maddi-manevi büyük fedakarlıklar yaparak soluğu Kadıköy'de aldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre; yönetim de bu sezon maç başına gol ortalamasında Fenerbahçe'nin en skorer ismi olan Moussa Sow'un başarılı performansını ve güçlü karakterini onore etmek için düğmeye bastı.

HERKES KAPTAN OLMASINI İSTİYOR

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Dirk Advocaat'ın çalışmaktan son derece memnun olduğu Moussa Sow'u yeniden kiralamak için şimdiden harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, Al Ahli ile yeniden kiralama anlaşması için görüşmeleri sürdürürken, Sow'un da Fenerbahçe'de kalmaktan yana tavır alması Başkan Aziz Yıldırım'ı son derece etkiledi. Başkan, takım içinde büyük bir ağırlığa sahip olan, bütün futbolcuların hem sevip hem de saydığı Moussa Sow'u kaptan yapma kararı aldı.

ADVOCAAT DESTEK VERDİ

Kaptanlığı yerli futbolculara vermesiyle bilinen Dirk Advocaat da, Fenerbahçe'deki uzun kariyerini ve Türkiye'yi iyi tanımasını göz önünde bulundurarak Yıldırım'ın bu fikrine destek verdi.

Başta Volkan olmak üzere tüm takım da Sow'u kaptan olarak görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.