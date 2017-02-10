Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibinin kadro dışı bıraktığı ve Çin'e göndermek istediği Mehmet Ekici'ye sürpriz çağrı geldi. Futbol yaşantısını Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da sürdüren Trabzonspor'un eski golcüsü Burak Yılmaz'ın, Mehmet'in Çin'e gitmeyi düşünmesi halinde kendi kulüplerine gelmesi tavsiyesinde bulunduğu belirtildi.

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Fotomaç'ın haberine göre; Guoan'ın 26 yaşındaki orta saha hakkında araştırma yaptığı ve olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Yılmaz'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun futbol yaşantısını Çin'de devam ettirmek istemesi halinde kulübünün bu transfere sıcak bakabileceğini Ekici'ye ilettiği ifade edildi.