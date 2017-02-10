Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Yönetimi bir yandan yeni sezonun planlamasını yaparken, diğer taraftan mevcut sezonu en az hasarla kapatmanın yollarını arıyor. Cim Bom’un önünde, Beşiktaş derbisi öncesi iki kritik mücadele var; Aslan önce Kayseri’yi Arena’da konuk edecek, ardından Rize deplasmanına çıkacak.



Eğer Galatasaray bu virajdan kötü sonuçlarla çıkarsa, büyük ihtimalle derbi öncesi şampiyonluk yarışına havlu atacağı için Riekerink’le yolların ayrılması bekleniyor. İşte bu erken ayrılık ihtimali, beraberinde sezonun nasıl tamamlanacağı sorusunu getirdi.



B planı da hazırlandı



Yönetim bu konudaki B planını da hazırlamış durumda. Ligi yerli isimlerle bitirmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar’da; Raşit Çetiner, Bülent Korkmaz ve Hasan Şaş gibi isimler gündeme geldi.



Çetiner’den mesaj: Göreve hazırım!



3.5 yıldır takım çalıştırmayan 57 yaşındaki Raşit Çetiner, adının Galatasaray’la anılmasıyla ilgili olarak, “Umarım böyle bir şeye gerek kalmaz, ama görev verilirse tabii ki buna her zaman hazırım” ifadesini kullandı. (Fanatik)