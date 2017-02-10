Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'nın verdiği cezalara tepki göstermişti. Bu akşam oynanacak Karabükspor maçı öncesi de bir maç ceza alan Teknik Direktör Şenol Güneş için düğmeye basıldı... Siyah beyazlı yönetim bu akşam 19.00'da Kardemir Karabükspor ile deplasmanda yapacakları maç öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Tahkim Kurulu'na müracaat eden Beşiktaş, Teknik Direktörleri Şenol Güneş'e verilen bir maçlık cezanın ertelenmesini ve bu akşam hocalarının sahaya çıkmasını talep etti.

"GEREKLİ BAŞVURUYU YAPTIK"

İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, kanuni haklarını kullandıklarını ifade ederek, "Şenol Güneş'in cezası ertelenmeli. Bunun için gerekli başvuruyu yaptık. Yanıt bekliyoruz. Cezalar bizim için ağır" diye konuştu. Beşiktaş'a Şenol Güneş için yapılan itirazları için cevap maç saatinden önce verilecek.