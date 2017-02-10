Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF dış ilişkiler icra kurulu üyesi Tuna Akın, gönderdiği istifa mektubu ile son dönemdeki futboldaki adaletsizliklere vurgu yaparak TFF’deki görevlerini bıraktı.Akın istifa mektubunu bugün TFF’ye gönderirken böylece Mahmut Uslu’nun çağrısı üzerine istifa eden ilk isim olmuş oldu.