Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyaca ünlü atletleri yetiştiren Etiyopya, farklı ülkelerden gelen çok sayıda sporcunun antrenman yapmak için tercih ettiği yerlerden birisi haline geldi.

Başkent Addis Ababa'ya 12 kilometre uzaklıktaki Weserbi köyü, saha ve iklim şartlarının elverişliliği nedeniyle Etiyopyalı ve yabancı atletlerin antrenman için kullandığı önemli bir merkez konumunda bulunuyor.

Farklı kulvarlarda yarışan sporcular, her gün şafak sökmeden çevredeki otel ve konaklama tesislerinden ayrılarak Weserbi'deki geniş arazilerde antrenman yapıyor.

Profesyonel ölçülerde bir saha bulunmamasına rağmen köy, dünya ve olimpiyat şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah ve uzun mesafede dünya şampiyonlukları bulunan Etiyopyalı Mare Dibaba gibi birçok ünlü atletin buluşma noktası oldu.

Zemin ve hava antrenman için çok uygun

Saatler süren antrenmanın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 2015 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın altın madalyalı sporcusu Mare Dibaba, bu köyde çalışmayı tercih etmesinin nedeni olarak zemin ve hava şartlarının elverişli olmasını gösterdi.

Etiyopya'nın Sululta bölgesinde doğup büyüyen dünyaca ünlü atletler Berhane Adere ve Abebe Mekonnen'den ilham aldığını belirten Dibaba, "Kazandıkları başarılar, beni onların ayak izlerini takip etmeye zorladı." dedi.

2011'de düzenlenen Afrika Oyunları'nda yarı maraton kategorisinden altın madalya ile dönen Etiyopyalı uzun mesafe koşucusu Lelisa Desisa ise buradaki sahanın antrenman yapmak için bütün özelliklere sahip olduğunu vurgulayarak, "Burada tepeler, ormanlar, kaliteli oksijen ve düz bir zemin var." diye konuştu.

"Keşke bir gün ben de Türkiye için yarışabilsem”

Avrupa şampiyonu Etiyopya asıllı Türk atlet Alemitu Bekele'nin erkek kardeşi Habtamu Bekele de Weserbi köyünde antrenmanlarını sürdürüyor.

Henüz amatör bir koşucu olan ve atletizme ablasının başarılarından esinlenerek başladığını söyleyen Bekele, "Geçen eylül ayından bu yana eğitim alıyorum. Keşke bir gün ben de Türkiye için yarışabilsem." şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü atletlerin uğrak yeri

Yıllar içerisinde köye gelenlerin sayısının artması ise çevrede yeni tesis ve otellerin açılmasına sebep oldu. Burada 5 yıl önce kurulan Yaya Afrika Atlet Köyü de bu tesislerden biri.

Tesiste 3 yıldan bu yana antrenörlük yapan Ayenew Zergaw, İngiltere, Çin ve Fransa gibi dünyanın farklı yerlerinden gelen atletlerin burada konakladığını belirtti.

Tesisin 27 dünya rekorunun sahibi ve tarihin en iyi atletlerinden biri olarak gösterilen Haile Gebrselassie’ye ait olduğunu söyleyen Zergaw, "Atletlerin çoğu 2 bin 700 metre rakımdaki Yaya’yı tercih ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya asıllı Türk atlet Elvan Abeylegesse’nin de bir ay önce Weserbi'de olduğunu dile getiren Zergaw, "O buraya sık sık gelir." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda köydeki yerleşim yerlerinin giderek arttığından bahseden Zergaw, "Bu sebepten antrenman yapılan alanlar gittikçe küçülüyor. Köydeki nüfus da giderek artıyor." dedi.

Tesisler büyüyor

Yaya Afrika Atlet Köyü’nün yöneticilerinden Lemessa Bote, 5 bin metrekarelik tesise dünya şampiyonu Genzebe Dibaba ve Etiyopya’nın en iyi maraton koşucularından biri olan Aberu Kebede’nin sık sık geldiğini söyledi.

Köyün içerisinde atletlerin ihtiyaç duyduğu her şeyin olduğunu belirten Bote, gelecekteki planlarının tesisi daha da büyütmek ve içerisine tenis kortu ve hentbol sahası inşa etmek olduğunu belirtti.

Avrupa'dan çok sayıda atletin buraya geldiğini dile getiren Bote, "Atletlerin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiğimiz çalışmaları artırma yönünde tavsiyeler alıyoruz." şeklinde konuştu.