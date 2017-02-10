Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Bursa'da Şahin Başol Tesisleri'nde Kemerçeşme Kanaryasporlu oyuncuların 1. dakikadaki protestosu nedeniyle tatil edilen Kemerçeşme Kanaryaspor-Cihanspor 1. Amatör Lig müsabakasıyla ilgili kararını açıkladı.

Kurul, sahaya ilk 11'de çıkan Kemerçeşme Kanaryaspor'un oyuncuları Sergen Erdoğan, Mustafa Akyıldız, İsa Kaya, Melih Cengiz, Gürkan Keskin, Ali Bayrak, Murat Demirkol, Melih Yeşildağ, Sinan Şendağ, Engin Yeşilli ve Salim Uncu'ya "sportmenliğe ağır şekilde aykırı davranışta bulunmaktan" üçer müsabakadan men cezası verdi. Kemerçeşme Kanaryaspor'un da 3-0 hükmen mağlubiyeti ve bu ceza ile beraber mevcut puanlarından 3 puan silinmesi kararlaştırıldı.

Kulüp başkanı Kadir Kaynak, "sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmaktan" 90 gün, "takımı sahadan çekerek talimatlara aykırı davranışta bulunmaktan" 30 gün olmak üzere toplam 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Kurul, Kemerçeşme Kanaryaspor yöneticisi Orhan Şanlı ve teknik direktör Cengiz Medin'i de "takımı sahadan çekerek talimatlara aykırı davranışta bulunmaktan" otuzar gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı.

Amatör Futbol Disiplin Kurulunun kararları, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı tarafından Kemerçeşme Kanaryaspor Kulübü yöneticilerine iletildi.

KAYNAK: "SESİMİZİ DUYURDUĞUMUZA İNANIYORUZ"

Kemerçeşme Kanaryaspor Kulübü Başkanı Kadir Kaynak, cezayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde üst üste karşılaştıkları hakem hatalarından dolayı bu protestoyu yapmaya karar verdiklerini söyledi. Protestoyla hedeflerine ulaştıklarına inandığını ifade eden Kaynak, "Öncelikle sessiz kalmak istemedik. Amacımız hakem hatalarına dikkat çekmekti. Sesimizi duyurduğumuza inanıyoruz." dedi.

Kaynak, söz konusu karşılaşmanın ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiklerini ve bunun için kendilerinin de gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Futbolcularımız tedbirli olarak kurula sevk edildiği için kalan 3 maçımızda oynamayacaktı. Biz de bu nedenle 9 oyuncu transferi yaptık. Onlarla maça çıktık. 3 maçımızda da mağlup olduk ve şampiyonluk parolasıyla başladığımız sezonu 4. sırada tamamladık. Bunlar hiç önemli değil. Biz yeni sezonda yine iyi bir takım kurar, yine şampiyonluğa oynarız. Önemli olan verdiğimiz mesaja bundan sonra dikkat edilmesi. Bu nedenle rahatız."

NE OLMUŞTU?

Bursa 1. Amatör Lig 2.Grup'ta 15. hafta maçında Kemerçeşme Kanaryaspor ile Cihanspor takımları 25 Ocak'ta Şahin Başol Tesisleri'nde karşı karşıya gelmişti. Onur Elçin, Mert Çetinkaya ve Taşkın Öz hakem üçlüsünün yöneteceği karşılaşma öncesindeki seremonide, Cihansporlu oyuncular hakemlerle tokalaşırken, Kemerçeşme Kanaryaspor oyuncuları hakemlerin elini sıkmamıştı. Hakem Onur Elçin'in başlama düdüğünün ardından Kemerçeşme Kanaryasporlu futbolcular, bulundukları yerde hareket etmeden bir elleriyle hakemi gösterirken, diğer ellerinin işaret parmaklarını havaya kaldırmıştı.

Rakip Cihansporlu oyuncuların alkışla, taraftarların da tezahüratlarla destek verdikleri protestonun sürmesi üzerine hakem Onur Elçin, maçı tatil ederek yardımcılarıyla soyunma odasına gitmişti.