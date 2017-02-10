Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanana programda 14-15-16-17 Nisan tarihlerinden birinde oynanması muhtemel olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili son kararı İstanbul Valiliği ve Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI DA VAR

Derbi tarihini zora sokacak en önemli programlardan biri ise UEFA Avrupa Ligi çeyrek final programı olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile eşleşen Fenerbahçe, Rus ekibinden sonra bir rakibini daha elerse UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalacak ve inanılmaz bir fikstür açmazının içerisine düşecek.

FENERBAHÇE'Yİ BEKLEYEN FİKSTÜR

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi durumunda 13 Nisan Perşembe günü maça çıkacak olan Fenerbahçe, derbinin referandumun yapılacağı tarih olan 16 Nisan'da oynanmasının uzak bir ihtimal olarak değerlendirilmesi neticesinde Galatasaray ile ya 15 Nisan Cumartesi günü ya da 17 Nisan Pazartesi günü karşılaşacak.

Olası bir UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu maçından minimum bir gün, maksumum 3 gün sonra Galatasaray ile maça çıkacak olan Fenerbahçe, derbinin 17 Nisan Pazartesi oynanması durumunda ise 2 gün sonra UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçına çıkacak.



FİKSTÜR ŞU ŞEKİLDE:

13 Nisan Perşembe: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı

14 Nisan Cuma: Boş gün

15 Nisan Cumartesi: Galatasaray-Fenerbahçe maçı olabilir

16 Nisan Pazar: Referandum var

17 Nisan Pazartesi: Galatasaray-Fenerbahçe maçı olabilir

18 Nisan Salı: Boş gün

19 Nisan Çarşamba: Boş gün

20 Nisan Perşembe: UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş