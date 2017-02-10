Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş galibiyetinden dolayı takım ve kulüp için mutlu olduğunu söyleyen Igor Tudor, "Önemli bir galibiyet aldık. İhtiyacımız vardı. Hedefimiz olan ligde kalmaya bir adım daha yaklaştıracak bir galibiyetti arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

"BU ARKADAŞ BAYAĞI BİR ÇILGIN"

Yayıncı kuruluşun kendisi için hazırladığı video klip'i izledikten sonra ise Hırvat teknik adam, "Çılgın bir adam vardı" değerlendirmesinde bulundu. Tudor ayrıca kendisi için "Bu arkadaş bayağı bir çılgın" ifadelerini kullandı.

İlk yarının sonunda Barış Başdaş'la bir tartışma yaşadığının hatırlatılması üzerine Tudor, "O ufak detaylarla alakalı bir iki sorunum olmuştu. Onun için yanına gittim. Hafta içinde kontra ataklara önmlem almıştık ama biraz gecikmesinden dolayı bir gerginlik oldu. Onu çok seviyorum. Üzerine çok çalışıyorum, bu şey hep sevgimden dolayı" ifadelerini kullandı.

İsminin Galatasaray'la anıldığı yorumları üzerine net yanıt vermekten sakının Hırvat teknik adam, "Şu ana, takıma, lige odaklandım. Bu tarz söylentileri duymak güzel; ancak bugüne odaklıyım ve önümüzde Antalyaspor maçı var ve ona çalışıcağız" demekle yetindi.

Beşiktaş'a nasıl çalıştınız sorusuna ise Tudor, "Maçta 3 farklı taktikle oynadık. İlk 15 dakika, ardından ilk yarı sonuna kadar 2 farklı sistemle. Devre arasında Tanese'nin sakatlığından dolayı sistemi değiştirdik. İyi çalıştık. Ceza sahası içinde çok defans oyuncumuz vardı ve gol atmak kolay olmuyor. " yanıtını verdi.