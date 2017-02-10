Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Tamer Tuna, 2-1 kaybettikleri Kardemir Karabükspor maçını değerlendirdi.

Tuna, "Üzgünüz. Hedeflediğimiz bir yol var ve bunun için tüm maçları kazanmalıyız. Güçlü bir takımız. Kendimize güveniyoruz. Ama hedefimize sezon sonunda kesinlikle ulaşacağız. Güçlü çok özelliğimiz var. Her maçta bunları ortaya koymamız lazım. Bunu bu maçta ortaya koyamadık. Rakibe birşey söylemek istemiyorum ama ataklarda biraz daha arzulu ve istekli olabilirdik. Hücum bölgesine fazla gittik ama etkili olamadık. İyi bir takımız ve bu yolda en iyi şekilde devam edeceğiz." dedi.

"Detaylara fazla girmek istemiyorum" diyen Tuna, "Ama maçtan önce planladıklarımız da vardı. Her türlü senaryoyu hazırlamıştık ama etkinliğimizi ve gücümüzü ortaya koyamadık." ifadelerini kullandı.