Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor - Beşiktaş maçındaki ilk gol ofsayt mı? Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'un Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından ilk golün ofsayt olduğu ortaya çıktı.

PİERO'YA GÖRE OFSAYT

Beinsports'un kamerası Piero'ya göre Karabükspor'un ilk golünde 22 santimetre ofsayt var.

Mücadelenin 50. dakikasında Ceyhun'un pasında savunmanın arkasınsa sarkan Zec, topu kontrol edip Fabri ile karşı karşıya golü bulmuştu. Bu pozisyonda hakem devam kararı verdi.

(Görüntüler beİN SPORTS'tan alınmıştır)

PENALTI İSYANI

Siyah-beyazlı taraftarların isyan ettiği bir diğer konu ise penaltı pozisyonu.

Mücadelenin 9 dakikasında Beşiktaş rakip ceza sahasında gol ararken, Talisca hafif sol çaprazdan şutunu çekti ancak top istediği gibi gitmedi ve Cenk'in önünde kaldı.

Cenk Tosun bekletmeden kaleyi düşündü ancak top Dany'den geri döndü. Beşiktaşlı oyuncular bu pozisyonda topun Dany'nin eline çarptığı düşüncesiyle penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya bu pozisyonda devam kararı verdi.

Pozisyonu değerlendiren beIN Sports yorumcusu Erman Özgür, "Bu pozisyon çok net penaltı ve kırmızı kart. Beşiktaş isyan ederse haksız değil." dedi.









(Görüntüler beİN SPORTS'tan alınmıştır)