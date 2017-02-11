Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisine yönelik taraftar tepkisinden takımın durumuna kadar birçok konuda açıklamalar yapan Hollandalı çalıştırıcı, istifa haberlerini de yorumladı. Başakşehir maçındaki taraftar tepkisini normal gören Riekerink, "Galatasaray ile sözleşme imzaladığımda bu tarz şeylerin olabileceğini biliyordum. Herkes konuşuyor ama bu takımı en iyi ben biliyorum" dedi.

CİDDİ FARK KAPATTIK

Galatasaray'da hedeflerin her zaman büyük olduğunu ifade eden Riekerink, "Küçük çocukları çalıştırmıyorsunuz, herkes her şeyin bilincinde. Durumumuz kötü değil. Galatasaray'da son 10 yılda en iyi yabancı olduğumu söylüyorlar. Geçen sene F.Bahçe'nin 23, Beşiktaş'ın 28 puan gerisindeydik ve 4 teknik adam değişmişti. Nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Geçen yıla göre ciddi bir farkı kapattık" diye konuştu.

İSTEDİĞİMİZ OLMADI

Tolga Ciğerci ile konuştuklarını belirten Riekerink sözlerini şöyle sürdürdü: "İdman için hazır olmakla maç için hazır olmak ayrı şeyler. Bazı futbolcular, bazen beklentinin altında kalabiliyor. İstediğimiz oyuncuların hepsini alamadık ve aldıklarımız da bizi mutlu etti."

SNEİJDER YOK

Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumlarına ilişkin bilgi verdi:

SELÇUK: Durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim sonraki maçları da düşünmemiz gerekiyor.

SNEİJDER: Kayserispor maçında oynayamayacağı kesin. Çünkü Sneijder, hafta sonu koşulara başlayabilir.

CAROLE: Dün (Perşembe) koştu, ağrı hissediyor. Onu riske etmeyeceğiz.

EREN: Kas ağrıları var. O ağrılardan dolayı şu anda istediği seviyeye ulaşamıyor. Kayserispor maçı için oturup teknik ekiple değerlendirme yapacağız.