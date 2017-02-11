Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takımın yaptığı hatalara da bir hayli sinirlendi. Öyle ki ilk yarının bitiş düdüğü ile sahanın içine giren Hırvat çalıştırıcı soluğu Barış Başdaş'ın yanında alırken, "Nasıl öyle sorumsuz davranırsın" der gibi omzundan itti. Tudor karşılaşma sonrası bu pozisyon için şu yorumu yaptı: "Hafta içinde kontratakları çok çalışmıştık ama başarılı olamadı. Ona sinirlendim. Yoksa Barış'ı çok seviyorum. Hareketim fazla sevgiden."

HAKEMDEN MAKAS ALMAK İSTEDİ

Tudor, bir pozisyonda orta hakeme sinirlenince, 4. hakem Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla karşılaştı. Hatasının farkına varan Hırvat hoca, hakemden makas alıp işi tatlıya bağlamak istedi ancak başaramadı.

Dedikoduların olması güzel!

Igor Tudor, 90 dakika sonrası hem galibiyeti hem de Galatasaray'ın başına geçeceği yönündeki iddiaları değerlendirdi: "Oyuncularıma kaybetmemek için değil, kazanmak için sahaya çıkmalarını söyledim. Bunu başardılar. Mutluyum. Maçın tek bir adamı yok. Tüm takım başarılı. Transfer dedikoduları olması güzel. Ama ben takımıma ve lige odaklanmış durumdayım. Bu tarz söylentiler beni daha çok motive ediyor."

Twitter'ı salladı

Karabükspor'un Beşiktaş karşısında bulduğu ilk gol sonrası sosyal medyada tüm alkışı Igor Tudor aldı. Adı önümüzdeki sezon için Galatasaray ile anılan Hırvat hoca özellikle sarıkırmızılı taraftarları coşturdu.