Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte başarılı kalecinin açıklamaları: 6 yıldır buradayım. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse, bunu kabul ederim, burada mutluyum. Büyük bir kulüpten teklif gelir ve Galatasaray sıcak bakarsa da düşünebiliriz.

Galatasaray'da kaptanlık gibi bir düşüncem yok, benim için en önemli şey Galatasaray tarihine adımı yazdırmak.

Rekorlar çok önemli ve benim için de gurur verici. Taffarel'i geçmiştim, şimdi Simovic gibi önemli bir ismi geçmek için de üç maça ihtiyacım var.

Röportajımda Volkan Demirel ile ilgili bir şey söylemedim. Volkan'ın Fenerbahçe taraftarı olması kadar normal bir şey yok. Ona saygı duyuyorum.