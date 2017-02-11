Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorlu maç öncesi konuşan kaptan Onur Recep Kıvrak, "Uzun zamandır bu takımdayım ve bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11 sezonunda görmüştüm" dedi. Çıkışı sürdürmek istediklerini ifade eden Onur, "Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağındayız ancak bu kadronun başaracağı güzel işler olacağını düşünüyorum. Ben kendimi Trabzon'a ait hissediyorum. Takım arkadaşlarıma da her fırsatta bu şehrin futbola olan bağlılığını hatırlatıyorum" şeklinde konuştu.

TRABZON'DA 4 OYUNCU SINIRDA...

Osmanlıspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlayan Trabzonspor, öğlen saatlerinde Ankara'ya gitti. Sakat ve cezalı oyuncu olmayan bordo-mavili ekipte, Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye sarı kart sınırında.

EKİCİ SÜRPRİZİ!

Trabzonspor, sezonun ikinci devresi için nihai kadrosunu Futbol Federasyonu'na iletirken, sürpriz bir isim listede yer aldı. Ara transfer döneminde yaşananlar üzerine kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin kadroda olması dikkat çekti.

SEN DE GEL BURAK

Önceki gün sosyal medyadan Sosa'ya, 'Trabzon'a gel' diyen Olcay Şahan dün de Burak Yılmaz'ın canlı yayınına katılıp, "Sen de olsan sanki daha güzel olur Trabzon" dedi.