Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona Lassa, Vezenkov ve Tomic'in sayılarıyla 5. dakikayı 9-4 üstün geçti. Etkili savunmasıyla Galatasaray Odeabank'a kolay sayı şansı tanımayan ev sahibi ekip, ilk çeyreğin bitimine 48 saniye kala Claver'in serbest atıştan kaydettiği basketle farkı 8 sayıya (16-8) çıkardı. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar Micov ile basket buldu ve ilk periyot Barcelona Lassa'nın 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci periyoduna iyi başlayarak 5-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, 14. dakikada Diebler'ın üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu basketle skoru 18-18'e getirdi. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 16. dakikasında Tyus'ın 2 sayılık basketiyle 22-20 öne geçti. Çeyreğin sonunda Koponen'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla sarı-kırmızılılara üstünlük kuran Barcelona Lassa, soyunma odasına 28-26 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Vezenkov ve Koponen ile üç sayı çizgisi gerisinden basketler bulan Barcelona Lassa, 23. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 34-28. Galatasaray Odeabank, Diebler ve Schilb'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ile 29. dakikada farkı 2 sayıya (45-43) indirdi. Ev sahibi takım, Navarro'nun son dakikadaki etkili performansıyla final periyoduna 50-45 önde girdi.

Son periyoda Tyus ve Diebler'ın basketleriyle başlayan Galatasaray Odeabank, 31. dakikada skoru eşitledi: 50-50. Sarı-kırmızılılar, Tyus'ın 33. dakikada kaydettiği 2 sayılık basketle karşılaşmada tekrar öne geçti: 52-54. Rice, Vezenkov ve Koponen ile sayılar bulan Barcelona Lassa'ya Schilb ve Micov ile yanıt veren Ergin Ataman'ın öğrencileri, 38. dakikayı 60-59 üstün geçti. Tyus ve Diebler ile 7-0'lık seri yakalayan Galatasaray Odeabank, müsabakanın son dakikasına 8 sayı farkla 67-59 önde girdi. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 69-62 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank adına 19 sayı kaydederek karşılaşmanın en skorer oyuncusu olan Alex Tyus, galibiyette başrol oynadı. Barcelona Lassa'da ise Aleksandar Vezenkov'un 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Milos Koljensic (Karadağ)

Barcelona Lassa: Rice 8, Koponen 15, Vezenkov 18, Perperoglou 3, Tomic 6, Munford 2, Claver 3, Navarro 5, Faverani 2, Eriksson

Galatasaray Odeabank: Fitipaldo 4, Sinan Güler 2, Schilb 16, Micov 8, Pleiss 2, Emir Preldzic, Tyus 19, Daye 2, Diebler 14, Göksenin Köksal 2

1. Periyot: 16-10

Devre: 28-26

3. Periyot: 50-45