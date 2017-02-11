Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için adaylar arasında Türkiye’nin de olacağı iddia edildi. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye’nin ev sahipliği için girişimlerini sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye, EURO-2016’nın ev sahipiğini bir oyla kaybetmiş; EURO-2020 ev sahipliğinden ise organizasyonun tüm Avrupa’ya yayılması planı nedeniyle vazgeçmişti. UEFA, EURO 2020’nin maçlarının Avrupa’da 13 farklı şehirde oynatılmasını kararlaştırmıştı. EURO 2024 için UEFA 9 veya 10 stat talep ediyor. Bunlardan en az iki veya üçünün 50 bin (tercihen birinin en az 60 bin) kapasiteli olması, ayrıca üç tane en az 40 bin ve dört tane de en az 30 bin kişi kapasiteli stat gerekiyor. Ülke sayısı ikiyi geçmemek şartıyla ortak ev sahipliğine de izin veriliyor. Türkiye dışında Almanya’nın da adaylık için yarışa gireceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Hollanda’nın da adaylığı söz konusu. Estonya-Rusya ortaklığı ile İskandinav ülkelerinden ortak bir adaylık dosyası da kulislerde konuşuluyor.

SON TARİH 3 MART

9 Aralık 2016’da başlayan adaylık sürecinde ulusal federasyonlar en geç 3 Mart 2017’ye kadar ev sahipliği için resmi başvuruyu tamamlamak zorunda. UEFA, resmi adayları 10 Mart’ta açıklayacak. EURO 2024’ün ev sahibi Eylül 2018’de açıklanacak.