Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 22.haftada Darüşşafaka Doğuş sahasında ağırladığı Fenerbahçe’yi 72-65 yenerek 11.galibiyetini aldı. Bu skorla yeşil-siyahlılar Spor Toto Basketbol Ligi’nde kaybettiği rakibine Euroleague’deki 2. maçta da şans tanımamış oldu ve ilk 8 yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti. Fenerbahçe ise 8.defa sahadan yenik ayrıldı. Karşılaşma iki takımın bulduğu karşılıklı basketlerle başladı ancak her geçen dakika oyun ritmini arttıran Fenerbahçe ilk molayı 5-11, periyotu da 10-20 önde kapatmayı başardı. İkinci periyot Darüşşafaka Doğuş’un 4-0’lık serisi ile başlayınca Fenerbahçe molası geldi. Periyodun sonuna doğru iyice vites arttıran Darüşşafaka Doğuş farkı eriterek skoru eşitledi: 25-25.

Farkı da açtılar

Geriden gelmenin morali ile daha iyi bir oyun sergileyen Daçka ilk yarıyı 34-31 önde bitiren taraf oldu. İkinci yarıya iyi giren yine ev sahibi oldu ve farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 40-33. İlerleyen dakikalarda sertleşen oyun ile birlikte farkı azaltan Fenerbahçe 28.dakikada eşitliği sağladı: 42-42. Karşılıklı sayılar sonunda final bölümüne 47-47’lik skorla girildi. Son çeyrek de karşılıklı basketlerle başladı. Televizyon molasında skor 58-53 Darüşşafaka Doğuş lehineydi. 37.dakikada fark tekrar 7 sayıya çıktı: 62-55. Kalan dakikalarda hata yapmayan Daçka maçı da 72-65 kazanan taraf oldu. Darüşşafaka THY Euroleague’de Fenerbahçe’yi deplasmandaki maçta da 71-64 mağlup etmişti.