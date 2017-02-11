Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Vodafone Arena’daki olaylı derbi sonrası PFDK’nın verdiği cezalar da tansiyonu en az maçtaki tartışmalar kadar yükseltti. Robin van Persie’ye verilen cezayı çok, Beşiktaş cephesine verilen cezaları az bulan sarı-lacivertliler adeta çileden çıktı. PFDK kararlarının ardından Fenerbahçe Kulübü’nün telefonları kilitlendi. Kulübü arayan taraftarlar yönetimden radikal kararlar almasını beklediklerini belirtti. Türkiye Kupası’ndan çekilmek ya da kalan maçlara U21 takımıyla çıkmak gibi fikirler ortaya atıldı. Bu arada kongre üyesi bir taraftar da olağanüstü genel kurul çağrısı yaparken, yönetime, yayın havuzundan çıkma, ligden çekilme ve lig maçlarının başka televizyondan yayınlanmaması hakkında yetki verilmesini yönünde tavsiyelerde bulundu.

Ulusoy dönemine dönüş

Fenerbahçe’nin muhalif isimlerinden, eski başkan adayı Hulusi Belgü de PFDK kararlarına sert tepki gösterdi. Aziz Yıldırım karşıtlığıyla bilinen Belgü, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in Fenerbahçe’yi hedef aldığını ve meydan okuduğunu belirterek, “Haluk Ulusoy dönemi geri geldi” ifadelerini kullandı. Belgü, “Fenerbahçe yönetimi Yıldırım Demirören’e karşı bayrak açtı. Ancak Demirören kendini rahat hissediyor ve meydan okuyor. Fenerbahçe yönetiminin hiçbir şey yapamayacağını, gücünün kalmadığını ve seçimlerde de etkisi olmayacağını düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu. Cezalar sonrası bir açıklama yapmayan Fenerbahçe Yönetimi ise sessizliği koruma kararı alırken şimdilik sadece RvP’yle ilgili Tahkime başvuruda bulunacak.