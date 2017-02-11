Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Türkiye Kupası’ndaki Başakşehir mağlubiyetinin ardından koltuğu sallanan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Tek odaklandığımız şey şampiyonluk. Beşiktaş derbisine kadar 3 maçımız var demiştim. Akhisar maçını kazandık. Önümüzde iki tane kazanmamız gereken maç var” şeklinde konuştu. Taraftarın kendisini istifaya davet etmesi ve eleştirilerle ilgili konuşan Hollandalı, “Taraftarlar, tabii ki kaybettiğimiz için mutsuz oldu. Göreve martta geldim, eleştiriler olacaktır. Bu tip eleştirileri bilerek takımın başına geldim. Dışarıdan yorumlar yapılabiliyor. Bu takımla her gün beraber olan benim. Benim oynattığım ilk 11, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşan 11’dir. Değişiklikler eleştiriliyor ancak bunlar da benim aldığım kararlar” ifadelerini kullandı.

Hedef birinciliktir

Galatasaray’ın başına geçtiği günden bu yana alçak gönüllü olmasıyla tanınan Jan Olde Riekerink, mütevazılıktan vazgeçti. Kulüpten arkadaşlarıyla yaptığı konuşmayı anlatan tecrübeli teknik adam, “Son 10 senede çalışan en iyi yabancı hoca olduğumu söylüyorlar. Geçen seneki durumda olmak istemiyoruz. Beşiktaş’ın 28 puan, Fenerbahçe’nin 23 puan gerisindeydik ve 4 hoca değişmişti. Nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Takımın başarısına odaklanıyorum. Diğer yazılan şeyler beni ilgilendirmiyor. Bu sezon başında takımın başına geldiğimde beklentileri biliyordum. Galatasaray’ın hedefi birinciliktir” sözlerini kullandı.