Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de lider durumda bulunan Beşiktaş’ı fizik ve mental anlamdaki yorgunluğu istatistiklere de yansıdı… Maçı 2-1 kazanan ve ikinci yarıdaki oyunuyla sonuca giden Karabük, 121.7 kilometre mesafe alırken siyah-beyazlılar 110.3 kilometrede kaldı. Ki Karabük’ün Galatasaray’ı yine 2-1 ile geçtiği maçta da ev sahibi 119, sarı-kırmızılı takım ise 105 kilometrelik mesafe almıştı. Karabük büyükler karşısında “çok koşan kazanır” klişesini bir kez daha gösterdi. Bu arada Karabükspor’un başarılı sol beki Latovlevici dün 6 orta yaptı, 4 ikili mücadele kazandı ve 2. golde ortasıyla pay sahibi oldu. Galatasaray maçında da galibiyet golünün asistini yapan Rumen oyuncu, Süper Lig’de en fazla gole katkıda bulunan savunmacı (3 gol, 3 asist).

İÇERİSİ “ATEŞ” GİBİ

KARABÜK’ÜN KARNESİ:

7 GALİBİYET,

2 BERABERLİK, 2 YENİLGİ

RAKİP SKOR

Ç.Rize 3-0

Antalya 3-2

Trabzon 4-0

Başakşehir 0-2

Bursa 0-0

Gaziantep 2-0

Alanya 0-2

Konya 1-1

Akhisar 1-0

Galatasaray 2-1

Beşiktaş 2-1