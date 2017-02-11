Süper Lig’de lider durumda bulunan Beşiktaş’ı fizik ve mental anlamdaki yorgunluğu istatistiklere de yansıdı… Maçı 2-1 kazanan ve ikinci yarıdaki oyunuyla sonuca giden Karabük, 121.7 kilometre mesafe alırken siyah-beyazlılar 110.3 kilometrede kaldı. Ki Karabük’ün Galatasaray’ı yine 2-1 ile geçtiği maçta da ev sahibi 119, sarı-kırmızılı takım ise 105 kilometrelik mesafe almıştı. Karabük büyükler karşısında “çok koşan kazanır” klişesini bir kez daha gösterdi. Bu arada Karabükspor’un başarılı sol beki Latovlevici dün 6 orta yaptı, 4 ikili mücadele kazandı ve 2. golde ortasıyla pay sahibi oldu. Galatasaray maçında da galibiyet golünün asistini yapan Rumen oyuncu, Süper Lig’de en fazla gole katkıda bulunan savunmacı (3 gol, 3 asist).
İÇERİSİ “ATEŞ” GİBİ
KARABÜK’ÜN KARNESİ:
7 GALİBİYET,
2 BERABERLİK, 2 YENİLGİ
RAKİP SKOR
Ç.Rize 3-0
Antalya 3-2
Trabzon 4-0
Başakşehir 0-2
Bursa 0-0
Gaziantep 2-0
Alanya 0-2
Konya 1-1
Akhisar 1-0
Galatasaray 2-1
Beşiktaş 2-1