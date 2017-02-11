Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardemir Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un bulup getirdiği bir teknik adam Igor Tudor… Karabük’ün ligdeki yeri o kadar iyi olmasa da Igor Tudor’un takıma sergilettiği futbol ve taktik anlayışı takdir görüyor, taraflı tarafsız herkesten alkış alıyor. Yıllardır Juventus’ta forma giyen savunmacı olmasına rağmen daha çok “hücum oynatan” Tudor maç sonu konuştu… “Oyuncularımdan kazanmaları için sahaya çıkmalarını istedim” diyen Tudor, “Tanase’nin sakatlığı oldu. Buna rağmen ikinci yarı çok iyi oynadık. Bence maçın yıldızı takımdı. Tek bir oyuncu değil takımdı” ifadesini kullandı.

Hakemle ilginç diyalog

Tudor, maç sonu yayıncı kuruluş BeinSport’un kendisiyle ilgili hazırladığı videoyu izledi ve “Bu görüntülerdeki adam çok çılgın” dedi. Ki o çılgın adam maç içerisinde neler yapmadı ki… İlk yarının bitiminin ardından kendi oyuncusu Barış Başdaş’ın yanına gidip istediği hareketleri yapamadığı için fiziki müdahaleye varan tepkide bulundu. Ardından sertlik tatlıya bağlandı. Ve bir pozisyon sonrası 4. Hakem Suat Arslanboğa’ya önce sert şekilde itiraz etti ardından makas alır gibi samimi bir görüntü verdi. Son olarak da pek alışık olmadığımız sevinç gösterisine katıldı, takımla beraber gidip taraftarı selamladı.

ZORUNLU HAMLE

GOL GETİRDİ

Tanase’nin sakatlığı sonrası zorunlu olarak Ermin Zec’i oyuna alan Igor Tudor şah-mat yaptı. Takımını öne geçiren golden sonraki sevinci görülmeye değerdi.