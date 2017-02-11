Siyah-beyazlılar için dün akşam maç gündüz kuşağında ise tarihi bir tören vardı… Vodafone Arena içinde yer alan Beşiktaş’ın yeni müzesi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da katılımı ile açıldı. Başkan Fikret Orman “Hem saha içinde hem de saha dışında camiamızı gururlandırıyoruz” özetini çıkardığı konuşmasında “Mesele tarihimizi yaşatmak. Beşiktaş sivil toplum kurullarının en önemlilerinden birisi. Biz de elimizden geldiğince bu tarihi yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu müze engelli vatandaşlarımız için yapılmış Türkiye’nin ilk müzesidir. Hiçbir engeli olmayan bir müzedir. Tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bakan Nabi Avcı ise, “Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Ama özel müzeler konusunda maalesef yeterli değiliz. O bakımdan Beşiktaş müzesi çok önemli bir örnek teşkil edecektir. Diğer kulüplerde kendi tarihlerini gençlere aktarma konusunda böyle bir müzenin önemini anlayacaklardır. Beşiktaş, bir kere daha bir ilke daha imza atıyor. Çünkü gençler geçmişi ne kadar iyi bilirlerse geleceğe de daha iyi adım atarlar. Bu mü ze Beşiktaş’a çok yakıştı” diye konuştu.
Gurur verici
11.02.2017 - 07:31 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkan Fikret Orman, “Hem saha içinde hem saha dışında camiamızı gururlandırıyoruz” diye konuştu
Etiketler : Fikret Orman,
446051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446051.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
7
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
8
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
9
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
10
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
29
8
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
19
11
5
3
36
22
14
35
2
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
27
20
7
34
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
24
21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
19
6
6
7
19
20
1
18
16
Manisaspor
19
4
8
7
23
31
8
17
17
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14
18
Mersin İ.Y.
19
4
4
11
14
39
25
13