Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlılar için dün akşam maç gündüz kuşağında ise tarihi bir tören vardı… Vodafone Arena içinde yer alan Beşiktaş’ın yeni müzesi Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın da katılımı ile açıldı. Başkan Fikret Orman “Hem saha içinde hem de saha dışında camiamızı gururlandırıyoruz” özetini çıkardığı konuşmasında “Mesele tarihimizi yaşatmak. Beşiktaş sivil toplum kurullarının en önemlilerinden birisi. Biz de elimizden geldiğince bu tarihi yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu müze engelli vatandaşlarımız için yapılmış Türkiye’nin ilk müzesidir. Hiçbir engeli olmayan bir müzedir. Tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Bakan Nabi Avcı ise, “Dünyanın en önde gelen ülkelerinden biriyiz. Ama özel müzeler konusunda maalesef yeterli değiliz. O bakımdan Beşiktaş müzesi çok önemli bir örnek teşkil edecektir. Diğer kulüplerde kendi tarihlerini gençlere aktarma konusunda böyle bir müzenin önemini anlayacaklardır. Beşiktaş, bir kere daha bir ilke daha imza atıyor. Çünkü gençler geçmişi ne kadar iyi bilirlerse geleceğe de daha iyi adım atarlar. Bu mü ze Beşiktaş’a çok yakıştı” diye konuştu.