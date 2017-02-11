İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 41 maçta Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 2 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 87 golüne, Kayserispor 29 golle yanıt verebildi.
Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti.
- İstanbul'daki maçlar
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 20 lig maçının 17'sini kazanırken, 2 kez berabere kaldı, sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.
İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 59 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 6-0 kazandı.
- En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezon İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki iki galibiyetini 2-0 ve 1-0'lık sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 41 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.
- Son 10 maç
Galatasaray ile Kayserispor arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2010-2011 Galatasaray-Kayserispor 1 - 1
2011-2012 Kayserispor-Galatasaray 0 - 2
Galatasaray-Kayserispor 1 - 0
2012-2013 Galatasaray-Kayserispor 3 - 0
Kayserispor-Galatasaray 1 - 3
2013-2014 Kayserispor-Galatasaray 2 - 4
Galatasaray-Kayserispor 0 - 1
2015-2016 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1
Galatasaray-Kayserispor 6 - 0
2016-2017 Kayserispor-Galatasaray 1 - 1