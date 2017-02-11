Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde kalma yarışının çok zorlaştığını, alt sıralarda bulunan takımların ikinci yarıya çok iyi başlangıç yaptığını belirtti.

Bu yarışta avantaj yakalamak için her karşılaşmanın önem taşıdığını vurgulayan Mete, Akhisar Belediyespor maçının ise her iki takım açısından adeta 6 puan değerinde olduğunu ifade etti.



Alt sıralarla aralarındaki puan farkını açmak için çaba gösterdiklerine dikkati çeken Mete, "Bu yarışta çok kritik bir maça çıkacağız. Sabırlı olmalı, maç boyunca kontrolü kaybetmemeliyiz. Rakibimizle aramızda 2 puanlık bir fark var ve bunu kapatmak zorundayız. Akhisar Belediyespor'u yenip, rakibimizin üzerine çıkmak için mücadele edeceğiz." dedi.



Hava şartları nedeniyle Rize'de çalışma imkanı bulamadıklarını bildiren Mete, şunları kaydetti:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta Rize'den ayrıldık. Takımımız bu süre içerisinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü. Hava şartları ve gurbet hayatı nedeniyle bazı oyuncularımız hastalıkla mücadele etti ama maç saatine kadar bütün oyuncuların hazır olacağını düşünüyoruz. Afrika Uluslar Kupası'nın ardından kaleci Diallo ve Yakoubu da kadroya katıldı. İnşallah bir sorun yaşanmadan istediğimiz sonucu almayı başarırız."

Akhisar Belediyespor ile Çaykur Rizespor arasında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.