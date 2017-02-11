Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum, uluslararası organizasyonlar künyesine bir yenisi daha eklemek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Şehir artık Avrupa’nın dört bir yanından gelecek genç misafirlerini bekliyor. 11-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda “Alp disiplini, snowboard, biatlon, kayaklı koşu, kayakla atlama, curling, buz hokeyi, sürat pateni ve artistik patinaj” branşlarında mücadele verecek. 34 ülkeden 700’e yakın sporcunun 9 farklı branşta yarışacağı müsabakalar sonucunda 39 disiplinde madalya dağıtılacak.



2019 takas edildi

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali’nin (EYOF), yaz edisyonu 2011 yılında Trabzon’da organize edilmişti. Kış edisyonu ise Türkiye’de ilk kez Erzurum’da düzenleniyor. 2019 yılında organizasyonu düzenleme hakkını kazanan Türkiye, hazırlıkları tamamlayamayan Bosna Hersek’le yapılan takas sonrası EYOF 2017’nin ev sahibi oldu. Bu değişimin ardından hazırlıklar bir yıl kadar bir süre içinde tamamlandı. 600’ü gönüllü olmak üzere yaklaşık iki bin görevli, EYOF 2017’nin düzenlenmesi için yoğun ve detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.



Tesisler dünya standartlarında

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın son yıllarda yaptığı tesis ve altyapı çalışmaları ile Erzurum kış sporları noktasında da önemli bir noktaya ulaştı. Avrupa’nın dört bir yanından gelecek yaklaşık 1200 katılımcı, organizasyonun heyecanını bu gelişmiş tesis ve alanlarda yaşayacak. Alp disiplini ve snowboard yarışları Palandöken Kayak Merkezi’nde düzenlenirken, kayaklı koşu ve biatlon yarışları Kandilli Kayak Merkezi’nde yapılacak. Yenilenen Kiremitliktepe Atlama Kuleleri de EYOF 2017’nin kayakla atlama yarışlarına ev sahipliği yapacak. Curling müsabakalarının heyecanı Erzurum Curling Arena’da yaşanacak. Sürat pateni Yenişehir’deki Sürat Pateni Salonu’nda düzenlenirken artistik patinaj müsabakaları Yenişehir’deki Buz Pateni Salonu’nda yapılacak. Buz hokeyi maçları ise Buz Hokeyi Salonu’nda düzenlenecek.



Türkiye’yi 69 sporcu temsil edecek

EYOF 2017 Erzurum’da Türkiye’yi 24 kız, 45’i erkek olmak üzere toplamda 69 sporcu temsil edecek.



Açılış yarın

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nin (EYOF) açılış seremonisi yarın yapılacak.

2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın açılışına da ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu’nda gerçekleşecek seremoni, halka açık ve ücretsiz olacak. Çeşitli etkinlikler ve sürprizlerin olacağı tören, saat 19:30’da başlayacak. Vatandaşlar, saat 17.00’den itibaren tören alanına giriş yapabilecek.



Festivale dair merak edilen her şey

EYOF 2017 Erzurum’a dair her türlü güncel bilgi ve içerik www.eyof2017erzurum.org’den anlık olarak paylaşılırken, eyof2017erzurum uzantılı sosyal medya hesapları da festivalin nabzını en hızlı şekilde yansıtacak.