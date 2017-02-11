Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum EYOF Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Şubat'a dek sürecek ve 34 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla organize edilecek EYOF 2017'nin resmi açılışının yarın saat 19.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Organizasyonunun açılış seremonisini renklendirecek sahne şovlarının geceye renk ve heyecan katacağı kaydedilen açıklamada, wushu sporcularının yanı sıra Karizma Show sahnesi ve Şener Kaya Show'un en ilgi çekici performanslarını sergileyeceği vurgulandı.

EYOF 2017'nin açılış seremonisinde wushuda çeşitli yaş gruplarında dünya şampiyonlukları bulunan milli sporcuların sahne alacağı belirtilerek, "Açılış seremonisinde sahneden tüm stadyumun, adrenalini yükseltecek bir diğer gösteri ise 7 kişilik Karizma Show'un performansı olacak. Ekip, sahnede birbirinden farklı koreografiler ve akrobatik smaçlarla heyecanı doruğa çıkaracak." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Türkiye'nin en uzun tek tekerlekli bisiklet şovmeni Şener Kaya'nın da gecede sahne alacağı bildirildi.