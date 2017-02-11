Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Bursa maçı canlı yayını şifresiz bir şekilde beIN Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz. Fener Bursa maçı ile ilgili aradığınız soruların cevaplarını sizler için hazırladığımız "Bursaspor Fenerbahçe maçı saati, skoru kaç kaç, hangi kanalda şifresiz?" haberimizden alabilirsiniz. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde olacak. İşte "Bursaspor Fenerbahçe maçı saati, skoru kaç kaç, hangi kanalda şifresiz?" haberimiz...

Fenerbahçe, kupada Beşiktaş’ı eleyerek büyük moral bulmuştu. Fenerbahçe’yi derbi sonrası çok daha zorlu bir periyot bekliyor. Kanarya, lig, kupa ve Avrupa olmak üzere 3 farklı kulvarda, 19 gün içerisinde 6 kritik karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe, 4 deplasman için 5620 km. yol kat edecek. Sarı-Lacivertliler’in zorlu ve yorucu macerası bu akşam Bursa’da başlıyor.

Ligde son maçında iki hafta önce Kayseri deplasmanından 4-1’lik yenilgiyle dönen Fenerbahçe’nin şampiyonluk umutları bu sonuçla azalmıştı. Advocaat ve öğrencileri, Bursa’da 3 puan alarak pes etmediklerini göstermek istiyor.

İŞTE İLK 11'LER

FENERBHAÇE: Volkan Demirel - Şener Özbayraklı - Simon Kjaer - Martin Skrtel - İsmail Köybaşı - Mehmet Topal - Josef de Souza - Jeremain Lens - Alper Potuk - Moussa Sow - Aatif Chahechouhe

BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Behich, Faty, Merter, Del Valle, Deniz, Batalla, Stancu.



BURSASPOR - FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

6'Sivok sol kanatta hareketlenen Aziz'i topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top dışarıya gitti.

5'Topun hakimiyeti ilk dakikalarda Bursaspor'da. Yeşil - beyazlı futbolcular kendi aralarında pas yapıyor.

4'Ertuğrul rakip ceza sahasına hareketlenen Deniz'i topla buluşturmak istedi ancak Kjaer zamanında araya girerek topun Deniz'e gelmesine engel oldu.

3'Bursasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya devam ediyor.

2'Fenerbahçe savunmasının arkasına gönderilen pasta hava topuna çıkan Kjaer'in müdahalesiyle yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

1'Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar...

M.Ö.Ozan Tufan, Fenerbahçe tribünlerine yumruk şov yaptı. Bursasporlular, Ozan Tufan'ı ıslıkladı.

M.Ö.Mutlu Topçu: "Bursaspor olarak daha pozitif futbol ortaya koymalıyız."

M.Ö.Mutlu Topçu: "Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. 10 gün çabuk oyuna ve defansı önde kurmaya çalıştık. Fenerbahçe'ye çalıştık."

M.Ö.Hasan Ali Kaldırım: "Beşiktaş'ı eleyerek moral bulduk. Geçen haftalarda yaptığımız hataları yapmak istemiyoruz. Üzerimizde baskı da var."

M.Ö.Hasan Ali Kaldırım: "Hafta içi ağrılarım oldu, idman kaçırdım. Bu yüzden yedeğim. Beşiktaş puan kaybetti, kazanmamız lazım."

M.Ö.Dick Advocaat: "Hasan'ın yerine İsmail var, başka değişiklik yok. İyi iş çıkardılar. Değişiklik yapmak için gerek yoktu."

M.Ö.Dick Advocaat: "Beşiktaş'tan önce 4-1 yenildik. Tam konsantre olmalıyız ve bu akşam bir şeyler yapabileceğimizi göstermeliyiz."

M.Ö.Ev sahibi takımda Joshua John, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, misafir takımda ise Salih Uçan sakatlıkları, van Persie ise cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

M.Ö.45.000 kişi kapasiteli Timsah Arena Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

M.Ö.Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Bursaspor-Fenerbahçe maçını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Bursaspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bu akşam saat 19.00'da Timsah Arena oynanacak karşılaşma beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı-grafikli ve spikerli anlatımı tv.fanatik.com.tr'de olacak.

Süper Lig’deki son maçında 19. haftada deplasmanda Kayserispor’a 4-1 yenilen sarı-lacivertliler, 20. haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Lider Beşiktaş’ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, deplasmanda galibiyet arayacak.

Ligdeki yenilgiden sonra Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek eleyen Fenerbahçe, Bursaspor karşısına bu galibiyetin moraliyle çıkacak. Bursaspor ise yeni teknik direktörü Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Süper Lig’de son 4 maçını kaybeden yeşil-beyazlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi.

İki takım arasında ligin 3. haftasında İstanbul’da yapılan maçta Bursaspor, Fenerbahçe’yi Pablo Batalla’nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.

Topçu’yla yeni sayfa

Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra takımı Mutlu Topçu’ya emanet etmişti. Genç teknik adam, Yeşil-Beyazlılar’la ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Ligde son 4 maçında da kaybeden Bursaspor, güçlü rakibini devirerek yeni hocasıyla yeni bir sayfa açmanın peşinde.

Affedilenler kadro dışı

A takımla çalışmalara başlayan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, Bursa’ya götürülmedi. Dick Advocaat, maç eksiği nedeniyle bu ikiliyi İstanbul’da bıraktı. Emenike ve Van der Wiel, kendileri için hazırlanan özel idman programını uygulayacak. Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Salih Uçan ile cezalı Van Persie de bu akşam forma giyemeyecek. İyileşen Volkan Şen ise kadrodaki yerini alacak.

Bursa'nın eksiği çok

Yeşil-Beyazlılar, zorlu maç öncesi sakatlık sorunuyla boğuşuyor. Uzun süredir takımdan uzak kalan Serdar Kurtuluş’un yanı sıra sol bek Emre Taşdemir, orta saha oyuncuları Furkan Özçal ve Bilal Kısa ile Hollandalı kanat oyuncusu Joshua John, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek. Timsah’ta ayrıca cezalı olan İsmail Konuk da bu akşam arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Fener iki maçtır gol atamıyor

Sarı-Lacivertliler, Bursaspor ile oynadığı son 2 karşılaşmayı da kazanamadı. Hatta rakibine gol bile atamadı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındaki karşılaşma golsüz sona ermişti. Bu sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadeleyi ise Timsah, Batalla’nın tek golüyle kazanmıştı.

Bursaspor 3 puana hasret

Timsah, Fenerbahçe ile sahasında oynadığı son 7 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmedi. Rakibini evinde en son 2008-09 sezonunun 25. haftasında 2-1 ile mağlup eden Bursaspor, o tarihten beri kazanamıyor. Ancak Sarı- Lacivertliler, bu 7 karşılaşmada 3 kez galip gelebildi, 8 puan kaybetti.

Sarı alarm

Sarı-Lacivertliler, Bursaspor ile önemli bir maça çıkacak. Zorlu deplasman öncesi Fenerbahçe’de 4 futbolcunun kart sınırında olması, Advocaat’ı kara kara düşündürüyor. İlk 11’in değişilmez isimleri Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Jeremain Lens’in yanı sıra Ozan Tufan, bu akşamki karşılaşmada kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Kasımpaşa maçında takımı yalnız bırakacak. Advocaat, bu oyuncuları uyararak, “Yoğun bir döneme giriyoruz. Kimse gereksiz yere kart görerek cezalı duruma düşmesin. Aksi takdirde ciddi cezalarla karşılaşabilir” dedi.

Bursa da sıkıntılı

Sarı alarm sadece Fenerbahçe’de söz konusu değil. Sakatlıklar nedeniyle son dönemde ciddi bir kadro sıkıntısı yaşayan Bursaspor’da da Aziz Behich, Jorquera ve Deniz Yılmaz sınırda bulunuyor. Bu 3’lü kart görmeleri halinde haftaya Kayseri deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

96. randevu

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 96. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi’ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 95 maçtan 48’ini Fenerbahçe, 14’ünü Bursaspor kazandı, 33 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 147 gole, Bursaspor 75 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig’deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Bursa’daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa’da daha önce 46 kez karşılaştı. Bursa’daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 51 gol atarken kalesinde 36 gol gördü. Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa’da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir’de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti. Geçen sezon Bursa’daki lig maçı 0-0 bitti.

En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara’da yaptığı maçta 7-1’lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son 10 maç

Fenerbahçe ile Bursaspor takımları arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan skorlar şöyle:

2011-2012 Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0

2012-2013 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 4 - 1

2013-2014 Bursaspor - Fenerbahçe 2 - 3

Fenerbahçe - Bursaspor 3 - 0

2014-2015 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0

2015-2016 Fenerbahçe - Bursaspor 2 - 1

Bursaspor - Fenerbahçe 0 - 0

2016-2017 Fenerbahçe - Bursaspor 0 - 1



TAHKİM'DEN VAN PERSİE'YE İYİ HABER!



Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin 3 maçlık cezasını 2'ye indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından, Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki derbi maçta rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Van Persie'ye verilen 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasına yönelik itirazı görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Hollandalı futbolcunun, rakip takım taraftarlarına yönelik eyleminin PFDK'nın kabulünün aksine, Futbol Disiplin Talimatı'nın (FDT) 36. maddesinde düzenlenen sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığı ve eylemin niteliğinin "sportmenliğe aykırı hareket" şeklinde düzeltilmesine karar verildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Cezanın da eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğine uyan FDT'nin 36/1. ve 35/4. maddeleri uyarınca tayini gerekmekle birlikte, aleyhe itiraz olmaması ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle, Robin van Persie'nin 2 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."