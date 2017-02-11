Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor deplasmanında penaltıdan attığı golle Fenerbahçe'yi öne geçiren Moussa Sow, sarı-lacivertli formayla çıktığı son 11 resmi maçta 11 gole katkı yaparak önemli bir istatistiğe imza attı. Bu süreçte 9 kez ağları havalandıran Sow, 2 de asist yaptı.

Öte yandan ülkesi Senegal ile birlikte Afrika Kupası'na gitmeden önce ligde son olarak 26 Aralık 2016'da Trabzonspor karşısında forma giyen ve o müsabakada fileleri sarsan Moussa Sow, o tarihten sonra ligde oynadığı ilk karşılaşmada da gol sevinci yaşamış oldu.

Sow ayrıca bu sezon ligdeki gol sayısını da 8'e yükseltti.