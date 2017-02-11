Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta sahasında Schalke 04 karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Bayern Münih, Ingolstadt deplasmanında aldığı 2-02lık galibiyetle şampiyonluk yarışında önemli bir eşiği atladı.

Audi-Sportpark'ta oynanan mücadelenin ilk yarısında hücumda istediği fırsatları yaşatamayan Bavyera ekibi, 74. dakikada Arjen Robben'in oyuna girmesinin ardından baskısını iyice artırdı.

Ancelotti'nin öğrencileri aradığı golü 90. dakikada buldu. Thomas Muller'in pasında topu ağlara yollayan Arturo Vidal takımını 1-0 öne geçirdi. Golden saniyeler sonra sahneye Robben çıktı. Douglas Costa2nın asistinde farkı ikiye çıkaran Hollandalı maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bayern Münih art arda bulduğu iki golle ilginç bir istatistiği de imza attı. Kırmızılar, Bundesliga'da milenyumdan sonra 90 ve duraklama dakikalarına iki gol birden sığdıran ilk takım oldu.

Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Bayern Münih puanını 49'a yükseltti. Ligde kalma savaşı veren Ingolstadt ise 15 puanda kaldı.

Leipzig'e Hamburg şoku



Bayern Münih'in ligdeki en yakın takipçisi Leipzig ise sahasında Hamburg karşısında şok bir yenilgi aldı ve liderle arasındaki puan farkının 7'ye çıkmasına engel olamadı. Geçtiğimiz hafta Dortmund deplasmanında mağlup olan Leipzig, Hamburg'a 3-0 mağlup oldu.