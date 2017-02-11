Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Sipahi'nin basketiyle karşılaşmaya başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Strawberry'nin basketleriyle kısa sürede farkı açtı. Etkili savunmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un farkı azaltma çabalarını boşa çıkaran siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-9 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Erkan Veyseloğlu ve Weems'le etkili olmaya çalışan Beşiktaş Sompo Japan karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, pota altından sayılar üreterek farkı azaltmayı başardı. Siyah-beyazlıların hücumda yaptığı top kayıplarını değerlendiren konuk ekip, hızlı hücumlarla sayılar bulsa da ev sahibi ekip soyunma odasına 44-31 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip karşılaşmanın bu bölümünde Weems ve Clark'ın sayılarıyla etkili olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Deniz Kılıçlı ile pota altında skor üretti. Skor üstünlüğünü bu çeyrekte de sürdüren siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-51 galip girdi.

Son çeyrekte Beşiktaş Sompo Japan hücumlardan boş dönerken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 36. dakikada farkı 9 sayıya (74-65) indirdi. Daha sonra toparlanan Beşiktaş Sompo Japan, rakibini 86-73 yendi.

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, İbrahim Altıntaş

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 8, Strawberry 17, Roll 11, Clark 7, Stimac 12, Şafak Edge 3, Erkan Veyseloğlu 8, Thompson 10, Sertaç Şanlı 2, Weems 8, Muratcan Güler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Calloway 8, Armand 15, Uğur Dokuyan, Markota 4, Deniz Kılıçlı 20, Tevfik Akdamar, Erbil Eroğlu 2, Metecan Birsen 12, Nikolov, Ayberk Olmaz, Mert Çevik, Klobucar 12

1. Periyot: 24-9

Devre: 44-31

3. Periyot: 65-51