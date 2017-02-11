Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve 20. haftaya lider giren Eskişehirspor, sahasında sezonun en ağır yenilgisini aldı. Teknik direktör Alpay Özalan'ın öğrencileri, ligde kalma mücadelesi veren Manisaspor'a 5-1 mağlup oldu.

Puanını 20'ye yükselten Manisaspor'a galibiyeti getiren golleri 38'de Ufuk Budak, 53 ve 74'te İsmail Haktan Odabaşı, 72'de Bahattin Köse, 76'da Billal Sebaihi kaydetti.

35 puanda kalarak liderlik koltuğunu kaybeden Eskişehirspor'un tek sayısı 84'te Erkan Zengin'den geldi.

Son 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alıp 10 puan toplayan Eskişehirspor, ligde 2017'deki ilk yenilgisini aldı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Manisaspor, son 4 karşılaşmasından 8 puan çıkardı.

Eskişehirspor: 1 - Manisaspor: 5

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Süleyman Özay

Eskişehirspor: Boffin, Uğur İnceman, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Semih Şentürk), Kaan Kanak (Dk. 34 Ofoedu), Akaminko, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Ramazan Övüç (Dk. 63 Meye), Bruno Mezenga

Manisaspor: İsmail Şahmalı, Umut Gündoğan, Metin Yüksel, Mikic (Dk. 75 Fahri Akyol), Erman Bulucu (Dk. 80 Slavko Peroviç), Dimov, Ufuk Budak, İsmail Haktan Odabaşı, Emre Öztürk, Gökhan Sazdağı (Dk. 68 Billal Sebaihi), Bahattin Köse

Goller: Dk. 38 Ufuk Budak, Dk. 53 ve 74 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 72 Bahattin Köse, Dk. 76 Billal Sebaihi (Manisaspor), Dk. 84 Erkan Zengin (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 49 İsmail Haktan Odabaşı, Dk. 50 Gökhan Sazdağı (Manisaspor) Dk. 50 Ramazan Övüç, Dk. 76 Semih Şentürk (Eskişehirspor)