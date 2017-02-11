Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, 1-1 biten Fenerbahçe maçını değerlendirirken, "Maça çok iyi hazırlanmıştık. İlk 15 dakikada baskılı oynamayı düşünüyorduk. Ama sonraki bölümde sarı kartların çıkması ve penaltı kararı vardı. Kırmızı kartın ilk pozisyonuna anlam veremedim. İlk pozisyonda Jovic orada duruyordu. Avrupa'da daha fazla futbol oynanıyor. Hakemlerin her pozisyonda çalmaması lazım. Oyuncuların aldatmaya yönelik hareketlerini çok daha fazla görüyoruz. Bir takımın kaderiyle oynamak iyi değil. 60 dakika 10 kişi oynadık. Bugün bu stadı doldurduk. Hem futbol oynamak hem de stadı doldurmak istiyoruz. Deniyoruz ama izin vermiyorlar. Kendimizin hatalarını bulacağız ama hakemlerimiz de bir baksın." eleştirilerinde bulundu.

Takımın 10 kişi kaldıktan sonra oyunculardan performanslarını biraz daha artırmalarını istediklerini kaydeden Topçu, "Onlar da onu yapmaya çalıştılar. Biz 90 artı 5 dakika 1-1'i sağladıktan sonra da pozisyon aradık. Bu takım iyi olacak. Yakında herkes görecek. Ama maçı 11 kişi tamamlamamız lazım." ifadelerini kullandı.