Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çek stoper, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bizim için çok önemli bir maçtı. Stat ilk defa böylesine dolmuştu. 4 maçtır kötü gidiyorduk. Maça da kötü başladık. Üstüne de kırmızı kart geldiğinde işler iyi gitmiyordu. Fenerbahçe ligimizin önemli takımlarından bir tanesi. İlk maçta Fenerbahçe'yi yenmiştik. Tekrar yapabileceğimizi biliyorduk. Bugünkü şartlarda puan aldığımız için çok mutluyuz" dedi.

Yeni teknik direktör Mutlu Topçu'nun gelişiyle ilgili konuşan Sivok "Mutlu Hoca'nın gelişiyle ilgili bir fark ortaya koyacak kelimeler kullanmak istemiyorum. Hamza Hoca'yla da havamız yerindeydi. Sadece kötü sonuçlar vardı. Yeni hocamız geldi ve güzel bir sonuçla başladık. Kendisi tutkulu ve biz de önümüzdeki günlerde ona eşlik edeceğiz. Önümüzde güzel günler olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.

"İLK YARIYA ÖZGÜVENSİZ BAŞLADIK"



Bursaspor'u yeni transferi Bogdan Stancu ise karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

"Çok önemli bir sonuç aldık. Fenerbahçe önemli bir takım. İlk yarıya özgüvensiz başladık. Neredeyse kendimizde değildik. 2. yarıya kararlılıkla çıktık. Ortaya koyduğumuz performansla aldığımız sonucun iyi olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarıda raha çok motivasyon vardı. Ama ilk yarıda özgüvensiz bir oyunumuz vardı. Üstüne de kırmızı kart geldi. Soyunma odasında bunu değiştirmemiz gerektiğini konuştuk. Önümüzdeki günlerde de aynı kararlı oyunu devam ettirmeliyiz."