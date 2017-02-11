Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 1-1 biten Bursaspor maçı sonrası hem oyuncularına hem de rakibe verilen penaltıya tepki gösterdi. "Buradan mağlubiyetle ayrılmıyoruz ama puanı kendi elimizle verdik." diye sözlerine başlayan Advocaat, "11'e 11'ken de saha içinde çok daha iyi olan bizdik. Yeterince pozisyon ürettik. Rakibimiz son dakikalarda bir penaltı kazandı. Bence penaltı değildi. Hiç kimse bu kuralın nasıl olması gerektiğini bilmiyor. Oyuncunun kolu vücuduna yapışıksa daha ne yapmalı? Hakem bu kararı vermeyi bekliyordu. Kendi oyuncularımızın performansından dolayı üzgünüm. Ama penaltı kararı da beni üzdü." dedi.

Beşiktaş derbisindeki oyunla bu maç arasındaki fark sorusu üzerine ise Hollandalı teknik adam, "Sebebi bizim oyuncularımız. Farklı türde bir oyun oynamaya başladılar. Topla oynamak yerine topu alıp yürümeye, koşmaya, bu tarz farklı şeyler yapmaya başladılar. Bazı hamlelerde yavaş davrandılar. Ön taraftaki oyuncuları bulmak yerine kendileri bir şey yapmaya çalıştılar. Kendi oyuncularıma çok sinirliyim." yanıtını verdi.

"Şampiyonluğu gerçekçi bir hedef olarak görüyor mu? sorusu üzerine de Dick Advocaat, "Puan anlamında hala her şey mümkün. Ama bu akşam bu maçı kendi elimizle verdiğimize ve rakibin kazandığı penaltıya bakarsak şampiyonluk mümkün değil" ifadelerini kullandı.