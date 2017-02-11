Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Ay "Burada öncelikle oyuncularıma ve teknik kadroma teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluş bas bas bağırıyor 'Taraftar tribüne gelmiyor' diye. Bursaspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu herkes gördü. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oldu. Bu maça daha tecrübeli bir hakemin gelmesini isterdik. Ben maalesef kırmızı kartın adil olmadığını, bu yüzden de 10 kişi kaldığımızı düşünüyorum. Anadolu takımlarını yem etmesinler. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu takımlarını yem etmesinler. Adil bir yönetim olsun. Futbol, adil kişilerce yönetilsin. Ondan sonra Avrupa'da başarı bekliyoruz. Bu bu şekilde yürümez. Penaltılar için hiçbir şey söylemiyorum" ifadesini kullandı.