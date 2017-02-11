Ali Ay "Burada öncelikle oyuncularıma ve teknik kadroma teşekkür ediyorum. Yayıncı kuruluş bas bas bağırıyor 'Taraftar tribüne gelmiyor' diye. Bursaspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu herkes gördü. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir maç oldu. Bu maça daha tecrübeli bir hakemin gelmesini isterdik. Ben maalesef kırmızı kartın adil olmadığını, bu yüzden de 10 kişi kaldığımızı düşünüyorum. Anadolu takımlarını yem etmesinler. 3 tane İstanbul takımı için Anadolu takımlarını yem etmesinler. Adil bir yönetim olsun. Futbol, adil kişilerce yönetilsin. Ondan sonra Avrupa'da başarı bekliyoruz. Bu bu şekilde yürümez. Penaltılar için hiçbir şey söylemiyorum" ifadesini kullandı.
Bursaspor Başkanı Ali Ay: 'Bizi yem etmesinler'
11.02.2017 - 22:11 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının ardından, hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.
Etiketler : bursaspor,başkan,ali ay,
446251 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/446251.aspx
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PTT 1. Lig
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Y.
A.
P.
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Beşiktaş
20
13
5
2
40
17
23
44
2
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Trabzonspor
20
9
3
8
20
21
1
30
7
K.D.Ç. Karabük
20
8
3
9
24
28
4
27
8
Osmanlıspor FK
20
6
9
5
23
22
1
27
9
Konyaspor
19
7
6
6
23
23
0
27
10
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
11
Gençlerbirliği
19
5
8
6
17
19
2
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Alanyaspor
20
6
3
11
29
40
11
21
14
Kasımpaşa
19
6
3
10
21
29
8
21
15
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
16
Adanaspor
19
4
5
10
19
26
7
17
17
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
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Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Evkur Yeni Malatyaspor
20
11
4
5
30
21
9
37
2
Eskişehirspor
20
11
5
4
37
27
10
35
3
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Ümraniyespor
19
8
5
6
26
22
4
29
7
Boluspor
20
8
4
8
31
35
4
28
8
Denizlispor
20
8
5
7
29
25
4
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
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6
4
9
24
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3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
19
5
7
7
18
17
1
22
14
Manisaspor
20
5
8
7
28
32
4
20
15
Bandırmaspor
19
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6
9
18
25
7
18
16
Elazığspor
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6
6
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20
22
2
18
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Mersin İ.Y.
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4
5
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14
18
Samsunspor
19
3
5
11
9
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17
14