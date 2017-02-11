Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Bursaspor ile 1-1 berabere kalmasını değerlendiren Moussa Sow, "Fenerbahçe için çok kötü bir skor. Herkes üzgün, sinirli. Herkes bu üzüntüyü yaşıyor. Bizim için iyi bir sonuç olmadı." dedi.

Fenerbahçe'nin istikrarsız sonuçlar aldığıyla ilgili olarak da Senegalli golcü, "Bu konsantrasyon eksikliğiyle alakalı bir durum. Maçın sonuna kadar hazır ve aynı konsantasyonla devam etmeliyiz. Maçı 11'e 11'ken bitirebilirdik ama olmadı. Fenerbahçe için iyi bir gösterge degil. 3 puan alabilirdik ama bir puanla ayrılıyoruz. Fenerbahçe için kayıp." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin büyük maçları kazanıp diğer maçlarda kaybettiği yorumu üzerine de Moussa Sow, "Belki de farklı bir hazırlık yapıyoruz. Kendimizi şu an yaptığımız hazırlık dışında çalışmalıyız. Daha zayıf takımlara -onlara saygısızlık için demiyorum- kağıt üzerinde daha zayıf görünen takımlara karşı 'bu akşam kolay olacak' deyip hazırlanıyoruz. Büyük takımlara karşı da "Bu daha zor olacak." diyerek hazırlanıyoruz. Belki bunun üzerine çalışmalıyız. Belki bu noktayı geliştirmeli ve düzeltmeliyiz. Önümüzde daha çok maç var. Tekrardan bir seri yakalamak istiyorduk. Bu başlangıcı olabilirdi. Olmadı ama ligin sonuna daha çok maç var" açıklamalarını yaptı.