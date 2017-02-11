Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simon Kjaer, Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı kararını değerlendirirken, "Futbol oynuyorum aynı zamanda insanım. Kollarımı kesemem. Telefonumdan pozisyona baktım. Şaka gibi bir karar olmuş. Futbol bu maalesef. Maçı penaltıdan dolayı değil oynadığımız oyundan dolayı kazanamadık." dedi.

"Neden kazanamadınız?" sorusuna da Kjaer, "Yeterince iyi bir görüntü sergileyemedim. İkinci yarıda ilk yarya oranla rakibe daha fazla pozisyon verdik. Elimize bir şans gelmişti. Biz bunu teptik." yanıtını verdi.

"Fenerbahçe büyük maçlarda kazanıyor ama diğer maçlarda puan kaybediyor. Konsantrasyon eksikliğinin nedeni ne?" sorusu üzerine de Danimarkalı oyuncu, "Herkesin sorumluluğu var. Biz olgun insanlarız. Herkes kendi sorumluluğunu kabul etmeli. Bu bir utançtır. Bunun kesin sebebini söyleyemem. Söyleyebilseydim bir şeyleri farklı yapabilirdik. Tüm Fenerbahçe taraftarları gibi çok üzgün ve sinirliyim. Ama bir şekilde devam etmeliyiz. Bunları kabul etmek kolay değil ama hayat devam ediyor." ifadelerini kullandı.